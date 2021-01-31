الفياض رئيساً فخرياً لنادي الحشد الشعبي الرياضي

وقال نائب رئيس نادي الحشد الشعبي الرياضي ابو فدك المحمداوي في بيان أن "الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، قررت تسمية رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رئيسا فخريا للنادي".

وأضاف ان "التسمية تمت في اجتماع للهيئة الإدارية عقد يوم امس"، مؤكدا ان "الفياض يعتبر الداعم والمبادر في اقامة النشاطات الاجتماعية والرياضية للحشد الشعبي بعد مرحلة ما بعد النصر الكبير على عصابات داعش الاجرامية في سوح القتال والدفاع عن أرض الوطن ومقدساته".

