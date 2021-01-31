مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تمت المباشرة برفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبها لدى المصرف"، لافتا الى ان "المصرف سيستمر برفع كافة التمويلات حال وصولها".

ودعا المصرف "كافة الموظفين الى مراجعة فروع المصرف ومكاتب الصرف الالي حال استلامهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب".