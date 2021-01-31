مصرف الرشيد يحدد شروط منح قرض 50 مليون للمواطنين

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن شروط منح قرض 50 مليون للمواطنين.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مبلغ القرض لأغراض البناء يبلغ (50) مليون كحد اعلى يمنح على مساحة (100) متر مربع ومساحة البناء لا تقل عن (70) متر و(40) مليون دينار لمساحة لاتقل عن (70) متر مربع ومساحة البناء لاتقل عن (60) متر مربع اما مبلغ (30) مليون كحد أعلى يمنح على مساحة الأرض لاتقل عن (50) متر مربع ومساحة البناء (40) متر مربع".



وشدد المصرف على "ضرورة تقديم أجازة اصولية من مؤسسات البلدية على قطعة ارض مشاعة او على وجه الاستقلال".