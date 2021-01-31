عشرة قتلى جراء انقلاب حافلة في كوبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث تعرضت له حافلة كانت تقل مدرسين على طريق بين هافانا ومقاطعة مايابيك المجاورة، على ما أعلنت السلطات السبت.



وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل "نأسف لسقوط قتلى وجرحى في حادث حافلة في مايابيك. تعازينا لأسرهم وأصدقائهم".

وذكرت السلطات أن الحادث وقع مساء الجمعة في بلدية غوينيس على بعد نحو 54 كيلومترا من هافانا وأدى الى وفاة عشرة أشخاص، تسعة منهم في مكان الحادث، وواحد في المستشفى.

وخرجت الحافلة عن الطريق وانقلبت، مخلفة 24 مصابا.