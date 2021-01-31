تقرير يكشف أن الإخوان وإيران وجهان لعملة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد تقرير لمنظمة السلام والتنمية في القاهرة أن العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية وإيران ليست علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية ذراعاً من أذرع إيران في المنطقة، موضحاً أنهما وجهان لعملة إرهابية واحدة.



وأوضح التقرير أن إيران تقدم دعماً كاملاً للجماعة الإرهابية وتوفير كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة، مبيناً أن الإخوان تعد نفسها «وكيلاً» لنظام إيران في المنطقة رغم الاختلافات العقائدية الدينية بينهما.

وأشار إلى الكثير من الاجتماعات السرية تتم بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسؤولة في إيران، للتخطيط لتدمير المنطقة لصالح إيران، مؤكداً أن الإخوان يتبنون نهج الثورة الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أن العلاقة بدأت منذ وصول نظام الملالي للسلطة عام 1979، لافتاً إلى أن العلاقة العضوية والفكرية والعقائدية بين التنظيم الخميني وتنظيم الإخوان تمتد من الأفكار التنظيمية التي وضعها مؤسس الجماعة حسن البنا والتي تتوافق مع أفكار ولاية الفقيه فكلاهما يتحكم في أتباعهما عبر مبدأ السمع والطاعة بلا تردد.