شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء «الصحة» العالمية يزورون سوق ووهان أول بؤرة لكورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ووهان-أ.ف.ب

زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء «كوفيد-19»، الأحد، سوقاً في مدينة ووهان الصينية كانت البؤرة الأولى لفيروس «كورونا» في الصين. ووصل أفراد الفريق إلى سوق «هوانان» للمأكولات البحرية التي كانت تُباع فيها حيوانات بريّة حية وأُغلقت منذ كانون الثاني/يناير 2020، ودخلوا إلى المكان المسيّج.

وبعدما خرج المحققون، الخميس، من حجر صحي استمرّ 14 يوماً، بدأوا تحقيقهم الميداني، الجمعة. وهذه الزيارة لمنظمة الصحة العالمية شديدة الحساسية من الناحية السياسيّة بالنسبة لبكين المتهمة بأنها تأخرت في التحرك في مواجهة أولى الإصابات بـ«كوفيد-19» في المدينة الهائلة الواقعة في وسط الصين.

وتقلل بكين من أهمية مهمة الخبراء الأجانب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان الجمعة: «إنه ليس تحقيقاً»، رافضاً توجيه أصابع الاتهام إلى بلاده. ولم يرد الخبراء، الأحد، على أي سؤال لدى وصولهم إلى السوق المترامية الأطراف. ومنذ بضعة أيام، نشرت صحيفة «غلوبال تايمز» القومية مقالاً يقلل من أهمية هذه السوق في تحديد مصدر الوباء، مؤكداً أن «تحقيقات» تشير إلى أنه ليس منشأ الفيروس.