شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات حول الاستراتيجية القانونية.. ترامب ينفصل عن محاميه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

انفصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجأة عن المحاميين الرئيسيين في فريق الدفاع عنه في محاكمته بمجلس الشيوخ، في خطوة تربك استراتيجيته القانونية.

وذكر المصدر أن بوتش باورز وديبورا باربري لم يعد لهما دور في فريق ترامب، في خطوة وصفها مصدر مطلع بأنها «قرار مشترك». وأشار مصدر آخر إلى أن ثلاثة محامين آخرين على علاقة بالفريق، وهم جوش هاوارد وجوني جاسر وجريج هاريس، انفصلوا أيضاً عن ترامب.

وقال مصدر ثالث إنه ظهرت خلافات بين ترامب وباورز حول الاستراتيجية قبل المحاكمة. ولا يزال الرئيس السابق يقول إنه ضحية تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني التي فاز بها الرئيس جو بايدن.

ويربك القرار فريق الدفاع الخاص بترامب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير/شباط للنظر في لائحة المساءلة التي أقرها مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد اتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني.

وكان 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد أيدوا مسعى باء بالفشل، الثلاثاء، لوقف مساءلة ترامب في استعراض لوحدة الصفوف في الحزب رأى فيه البعض مؤشراً واضحاً على أن ترامب لن يُدان بالتحريض على العصيان في أحداث «الكابيتول».