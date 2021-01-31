شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة قتلى جراء انقلاب حافلة في كوبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هافانا-أ.ف.ب

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث تعرضت له حافلة كانت تقل مدرسين على طريق بين هافانا ومقاطعة مايابيك المجاورة، على ما أعلنت السلطات، السبت. وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل: «نأسف لسقوط قتلى وجرحى في حادث حافلة في مايابيك. تعازينا لأسرهم وأصدقائهم».

وذكرت السلطات أن الحادث وقع مساء الجمعة، في بلدية غوينيس على بعد نحو 54 كيلومتراً من هافانا وأدى إلى وفاة عشرة أشخاص، تسعة منهم في مكان الحادث، وواحد في المستشفى. وخرجت الحافلة عن الطريق وانقلبت، مخلفة 24 مصاباً.