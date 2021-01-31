شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي مهاجم المقاصة 4 مواسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة لمدة 4 مواسم مقبلة بداية من يناير الجاري، ويحصل المقاصة على 15% من عائد بيع الزمالك لمروان حمدي أو إعارته في المستقبل، بعد الاتفاق على كل الإجراءات وإتمام الصفقة بشكل رسمي مقابل الحصول على قيمة الصفقة نقداً، ومنح الاستغناء الخاص باللاعب.

وقال مروان حمدي المنضم لنادي الزمالك حديثاً: إن طموحه تقديم أفضل مستوياته الفنية مع الفريق الأبيض، مطالباً جماهير القلعة البيضاء بدعمه ومساندته، حتى يكون على قدر الثقة ويسعدهم بالحصول على البطولات والألقاب.

وأضاف: «أنا مبسوط جداً أني في نادي الزمالك لأنه شرف لأي لاعب في مصر وإن شاء الله أكون على قدر طموح النادي».

وشكر إدارة المقاصة وبخاصة إيهاب جلال وحمد إبراهيم.