تتويج الفائزين ببطولة «ببجي موبايل» العالمية



سيطر فريق «نوفا سبورت» على نهائيات بطولة «ببجي موبايل» العالمية التي أقيمت في دبي، وحصد التصنيف الأول، بعد أن جمع نصيب الأسد من الجوائز التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

شهدت نهائيات البطولة التي أقيمت برعاية «كوالكم تكنولوجي، وماونتن ديو، وون بلس»، وبدعم من دبي للسياحة ومجلس دبي الرياضي، نسبة مشاهدة بأرقام قياسية في تاريخ ألعاب ببجي موبايل الإلكترونية، حيث استقطبت أكثر من 3.8 مليون مشاهد.

استمرت منافسات البطولة لمدة أربعة أيام وشهدت تنافس أفضل 16 فريقاً في العالم للفوز باللقب الأقوى في عالم الألعاب الإلكترونية، وكسب المركز الأول الذي حققه البطل برصيد 319 نقطة و151 إصابة، متقدّماً على صاحب المركز الثاني«أنجري من» و«زيوس سبورت» الذي جاء في المركز الثالث.

وفاز اللاعب «سوك»من فريق «أنجري من» بجائزة أفضل لاعب في نهائيات البطولة. وأظهر سوك للعالم سبب استحقاقه للرقم واحد بفضل أدائه المذهل طوال البطولة وحصوله على المركز الثاني في قوائم المتصدرين.

وقال جيمس يانغ، مدير ألعاب ببجي موبايل الإلكترونية: «شهدنا أفضل أداء خلال أربعة أيام من اللعب التنافسي في لعبة ببجي موبايل المليئة بالتشويق، وأشعر بالفخر بتتويج فريق«Nova Esports»بطلاً. ارتقت هذه البطولة إلى مستوى متألق في ألعاب ببجي موبايل الإلكترونية، ونحن متحمسون لنعرض كل ما خططنا له من منافسات وبطولات لهذا العام».

تعد بطولة ببجي موبايل للألعاب الإلكترونية أبرز بطولة في برنامج ألعاب ببجي موبايل الإلكترونية الجديد، وأول بطولة بهذا الحجم، والتي من المقرر أن تكون أكثر تنافسية في عام 2021.

ويقدم البرنامج إحدى أقوى المنافسات في عالم الألعاب الإلكترونية مع مسيرة واضحة وبسيطة للوصول إلى المستوى الاحترافي. ويضم برنامج المنافسات الجديد الأحداث المحلية والعالمية بما فيها كأس ببجي موبايل المفتوح (PMCO ) وبطولة ببجي موبايل للمحترفين (PMPL ) وبطولة ببجي موبايل العالمية (PMGC ). وتم تصميمه بعناية لمنح جميع اللاعبين بدءاً من الهواة إلى المحترفين فرصة «ليكونوا رقم 1» وليكسبوا حصتهم من مجموع جوائزها التي تقدر بـ 14 مليون دولار أمريكي هذا العام.