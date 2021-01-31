شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اقتراحات تنظرها "شكاوى النواب" حول مشاكل الصرف والمياه والأحوزة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها اليوم الأحد، 9 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن عدد من الملفات والطلبات الخاصة بالدوائر وخدمات المواطنين، ومنها تحديد الأحوزة العمرانية لبعض المدن والقرى، وتوصيل الصرف الصحى وتنفيذ محطات مياه شرب، والقضاء على كثافة الفصول في المدارس، وصرف حافز المعلمين.

ويتناول اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى ضبط عملية البناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحى المشتل بمدينة المحلة الكبرى – بمحافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبد الرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضي مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن الانتهاء من إنشاء محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا.

كما تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمي الصف الثالث الابتدائي وذلك طبقا لمنظومة التعليم الجديدة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المباني القديمة المقامة المتهالكة بمساحة 437م، وإنشاء مبنى جديد، والاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن إنشاء مدارس عزبة الشمس، بنى شبل، تيمور، أم رماد الابتدائية والثانوية، والطينة الثانوية، وجناح بمدرسة بهنباي (ب) محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أمبارك محمد أحمد عامر، بشأن إقامة مدرسة صناعية لخدمة منطقة البياضية، وقريتي الجبلاء والإشراف- محافظة قنا.