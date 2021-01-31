بداية من الغد.. إغلاق كوبري خزان أسوان لمدة 28 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أصدرت محافظة أسوان، بيانا عن إغلاق الطريق على جسم خزان أسوان، لمدة 28 يومًا وذلك بسبب إجراء أعمال صيانة وتأهيل جسم الخزان.

وجاء في نص البيان "نظرًا لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذي يترتب عليه الغلق الجزئي والكلي لكوبري الخزان، أمام الحركة المرورية لجميع المركبات وذلك فى الفترة من 1/2/2021 وحتى 28/2/2021 على النحو التالى : الغلق الجزئي للكوبرى من الساعة 5.00 صباحاً وحتى الساعة 11.00 مساءا ، والغلق الكلى للكوبرى من الساعة 11.00 مساءا وحتى الساعة 5.00 صباحًا".

لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالالتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة للطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة استخدام الطرق والكباري البديلة ومنها كوبري أسوان الملجم والطريق الصحراوي، وطريق فيله والشلال والسد العالي شرق.