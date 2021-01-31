رئيس البرلمان الإيراني: موقف إدارة بايدن من إيران "مخيب للآمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، الأحد، موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من إيران بأنه "مخيب للآمال".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية قوله إن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "توضيح كيف تريد رفع العقوبات بشكل عملي بدلا من وضع شروط مسبقة للوفاء بالتزاماتها".

وأضاف: "إذا كانت أمريكا تؤمن بالاتفاق النووي، فعليها أن تظهر التزامها به عمليا بدلا من وضع الشروط".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.