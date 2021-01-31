كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة، 325 حالة عدوى محلية، لترتفع حصيلة الاصابات إلى 78 ألفا و 205 حالات.

وهذه أول مرة تتراجع فيها حصيلة الاصابات اليومية إلى أقل من 400 منذ خمسة أيام، ويبدو أن التراجع يعود بصورة كبيرة إلى إجراء اختبارات أقل خلال مطلع الأسبوع.

وكانت حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا قد ارتفعت مؤخرا. ودفع ارتفاع حالات الاصابة السلطات الصحية لإرجاء قرارها بشأن ما إذا كان سوف يتم تمديد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي الحالية أو تخفيفها، لتعلنه في وقت لاحق من اليوم.