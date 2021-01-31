البنتاغون يعلن تعليق خطة تلقيح معتقلي غوانتانامو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 10:01 صباحًا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية” البنتاغون”، السبت، تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثار موجة غضب.

يأتي هذا في وقت تكافح فيه الولايات المتحدة لإيصال اللقاحات إلى العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية والمسنين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، في تغريدة على “تويتر”: “لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في جوانتانامو”، مضيفا: “نحن نعلّق المضي قدما بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا”.

وتضم القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو في كوبا معتقلي “الحرب الأمريكية على الإرهاب”، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول، خالد شيخ محمد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت وسائل إعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقّح معتقليها وسجنائها “على أساس تطوعي”.

وجاء رد الفعل عنيفا من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونجرس في الحزب كيفن مكارثي الذي كتب على “تويتر”: “أخبرنا الرئيس بايدن أنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدا أنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأمريكيين”.

وقالت عضو الكونجرس عن نيويورك إليز ستيفانيك: “إنه أمر غير مبرر وغير أمريكي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية في اللقاحات للإرهابيين المدانين في جوانتانامو على حساب كبار السن أو المحاربين الأمريكيين القدامى والمتقدمين في السن”.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من وباء كورونا إذ سجلت 436 ألف وفاة ونحو 26 مليون إصابة.

وتعهد بايدن بتلقيح 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم له في منصبه، لكن حملة التلقيح واجهت حتى الآن عدة عثرات بينها نقص إمدادات اللقاحات.

ووفقا لمسؤولي الصحة فقد أعطت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 30 مليون جرعة لقاح من أصل 50 مليون تم توزيعها.