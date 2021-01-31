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ترامب يربك فريق الدفاع الخاص به قبل مساءلته أمام مجلس الشيوخ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دونالد ترامب

في الوقت الذي يستعد فيه فريق الدفاع عن الرئيس السابق للولايات المتحدة ، انفصل دونالد ترامب فجأة عن محاميين من فريقه القانوني كانا يجهزان للدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ وذلك في إجراء وصفه مصدر مطلع بأنه “قرار مشترك”.

وقال المصدر إن بوتش باورز وديبورا باربري تركا فريق ترامب.

ويربك القرار فريق الدفاع الخاص بترامب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من فبراير للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

وكان مجلس النواب اتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض. وهذه النقطة الأخيرة هي بالتحديد ما اعترض عليه بول، معتبراً أنّ هذه المحاكمة “غير دستورية”، لأنّ ترامب لم يعد في منصبه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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