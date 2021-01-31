مقتل ما لا يقل عن خمسة في انفجار سيارة مفخخة بعفرين شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية والدفاع المدني المحلي إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمال سوريا اليوم السبت.

وتابعت الوزارة في بيان أن الهجوم وقع في منطقة صناعية وسط المدينة وأسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا، وأنحت باللائمة فيه على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقال الدفاع المدني المحلي إن قتلى انفجار السيارة المفخخة ستة بينهم أطفال، فيما لم يصدر تعليق حتى الآن من وحدات حماية الشعب .

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط داخل حدودها وشنت عدة عمليات توغل في أراضي سوريا دعما لمسلحين من المعارضة السورية لدفعها بعيدا عن الحدود التركية.

وتحتفظ أنقرة حاليا بوجود عسكري كبير في المنطقة وتنشر آلاف الجنود في آخر جيب يسيطر عليه مسلحو المعارضة السورية.