بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.7 مليون

19 يناير , 2021
وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 78.3 مليون حالة إصابة صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 104 آلاف و572 وفاة.
وأشارت البيانات إلى تعافي 9404 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس. وقد سجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعاً.
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