بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.7 مليون

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 78.3 مليون حالة إصابة صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 104 آلاف و572 وفاة.

وأشارت البيانات إلى تعافي 9404 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس. وقد سجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعاً.