مئات التونسيين يحتجون على انتهاكات الشرطة

19 يناير , 2021
شارك مئات التونسيين في مسيرات في العاصمة التونسية اليوم السبت للاحتجاج على انتهاكات الشرطة التي يقولون إنها تعرض للخطر الحريات التي اكتسبوها في ثورة 2011 التي أطاحت بالحكم الاستبدادي.
وتصدى مئات من رجال الشرطة للمتظاهرين مما أدى إلى وقوع مناوشات، ورشق بعض المحتجين رجال الشرطة بالزجاجات كما ضرب رجال الأمن المتظاهرين بالعصي.
ووسط اشتباكات متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص أثناء المظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجا على عدم المساواة المالية وتهميش المناطق الفقيرة وما يصفه المتظاهرون بممارسات وبطش الشرطة.
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