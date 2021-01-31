الإمارات تقر تعديلات تمنح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى

19 يناير , 2021 أقرت حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم، حسبما ذكرت الحكومة اليوم السبت. وكتب حاكم دبي ونائب رئيس البلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية وتم وضع معايير واضحة لكل فئة". وأضاف "وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها". وكانت قد مددت الحكومة أيضاً العام الماضي تفعيل نظامها لتأشيرات "الإقامة الذهبية"، الذي يمنح إقامة تصل إلى عشر سنوات لمهن بعينها ولحاملي الشهادات المتخصصة وغيرهم.

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