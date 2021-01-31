إيران: إصابات كورونا تتجاوز 1.4 مليون

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري أن عدد الإصابات بفيروس کورونا المستجد في البلاد، بلغ مليونا و411 ألفا و 731 شخصا حتى ظهر اليوم السبت، فيما بلغ عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 57 ألفا و889 شخصا.

وأضافت لاري في تصريحها الصحفي اليوم: "تم تسجيل 6 آلاف و 317 حالة جديدة للإصابة بفيروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، إلى مليون و411 ألفا و731 شخصا؛ من بينهم 3964 شخصا في وضع حرج"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية .

وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و 202 ألفا و 893 شخصا لغاية الآن، ولکن توفي82 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 57 ألفا و 889 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 9 ملايين و230 الفا و 376 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفيروس "کوفيد 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.