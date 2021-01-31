مصر تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة 589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة، وذلك مقابل 521 إصابة و54 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 164871 حالة من ضمنهم 128800 حالة تم شفاؤها و9217 حالة وفاة".

وكانت مصر قد استهلت يوم الأحد حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).