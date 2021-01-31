وزير الخارجية السعودي: سنتحاور مع أميركا وأوروبا بشأن أنشطة إيران

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الجمعة)، أن بلاده ستتحاور مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن أنشطة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضياً بعنوان «إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية»، وقال إن «أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن»، موضحاً أن «تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية تبيّن أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار ويضعون ذلك بعين الاعتبار».

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: «سنتحاور معهم (أميركا وأوروبا) حول التحديات التي تواجهنا ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي، ونحن على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معاً».

وبشأن التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العُلا، أوضح أن السعودية «تدرك جيداً أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع الاتفاق الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار».

وعبّر وزير الخارجية السعودي عن تطلعه «لأن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم»، منوهاً إلى أن «هذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك».

وشدد على أن «جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل معاً للتغلب عليها»، وقال: «رأينا عام 2020 أنه لولا عملنا معاً فإننا لن نتمكن من مواجهة التحديات العالمية». واستذكر ترؤس بلاده لمجموعة العشرين العام الماضي، وجهودها في تنسيق الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أهمية التعاون للحد من خطر الوباء.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى «أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم ومنها تغير المناخ»، مؤكداً أن «السعودية ستستمر في العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق التعاون الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات التي تتطلب القيادة والمسؤولية، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم».