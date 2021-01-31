الرد السريع تلقي القبض على نساء يعملن مع داعش في صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الثالث تمكنت من إلقاء القبض على خمس متهمات وفق المادة (٤) إرهاب في ناحية سليمان بيك شرق محافظة صلاح الدين".

واضافت ان "المتهمات اعترفن بالعمل مع عصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى قيامها باحالتهن إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

