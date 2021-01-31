غدًا.. أول خطاب كبير لبايدن يحدد فيه سياسة امريكا الخارجية

بغداد - ياسين صفوان - قالت قناة NBC News، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلقي غدا الاثنين، أول خطاب كبير يحدد فيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة.



ونقلت القناة عن مصدر رفيع، أن "بايدن سيطرح غدا، رؤيته للسياسة الخارجية التي تهدف إلى "استعادة مكانة أمريكا في العالم".

وأضافت القناة، أن "هذه الكلمة ستكون أول خطاب هام حول السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الجديد منذ توليه منصبه"، لافتة الى ان "بايدن سيلقي كلمته هذه على الأغلب، خلال زيارة مقررة إلى وزارة الخارجية الأمريكية".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في موجز صحفي إن بايدن سيزور مبنى الخارجية يوم الاثنين، حيث سيلتقي بالوزير أنتوني بلينكن.