مسؤولة كردية: جيش أردوغان ارتكب جرائم بشعة بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت مسؤولة كردية إن الجيش التركي ارتكب جرائم بشعة بحق المدنيين منذ شن هجومه على مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا.



وأكدت بيريفان خالد، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية التي تمثل الأكراد، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن الهجوم التركي استهدف نقاطا طبية بمدينة رأس العين.

وأشارت إلى أن القصف التركي لم يستهدف فقط الأكراد بل شمل كافة المكونات التي تتعايش بالمدينة من عرب وسريان وآلاف النازحين من مناطق الحرب.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستئناف الهجوم إذا لم ينسحب الأكراد.

واعتبرت المسؤولة الكردية بيريفان خالد، أن ممارسات تركيا ضد الشمال السوري تعيد إحياء تنظيم داعش من جديد الذي يعد أخطر التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد أن قصف سجونا بالشمال السوري تتواجد بها عناصر للتنظيم، مستهدفا إطلاق سراحهم من جديد بسوريا.

وقالت إن "هدف أردوغان وجيشه هو تغير ديموغرافية المنطقة وإنشاء ممر إرهابي على طول الحدود بالشمال الشرقي السوري لجلب مزيد من الفصائل المسلحة إلى مناطقهم".