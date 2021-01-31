شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة الإعلام بالنواب" تناقش بيان وزيرة الثقافة حول تنفيذ برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعين لها يوم الثلاثاء القادم ، لمناقشة بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، والاستماع إلى مناقشات وملاحظات الأعضاء بشأنه.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، القت يوم الأربعاء الموافق 27 يناير، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بدأته بعرض فيلم تسجيلى وثائقى، حول ما نفذته الوزارة من برنامج الحكومة.

وكشفت الوزيرة ،عن إحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية وتنفيذ 549 مشرعا وتطويرا وصيانة على مستوى قطاعات وهيئات وزارة الثقافة من مستهدف 420 مشروعا بنسب إنجاز 31%، وافتتاح 43 موقعا ثقافيا على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2020 ، وكذلك افتتاح 18 موقعا ثقافيا فى 11 محافظة بالهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى محافظة الجمهورية، وإعادة تشغيل وافتتاح 7 مسارح بعد إعادة تطويرها إعادة افتتاح دار الكتب فى باب الخلق وافتتاح قاعة الاطلاع وقاعة الفنون والموسيقى، وافتتاح مكتبة مصر العامة بدمنهور وافتتاح 4 منافذ بيع للهيئة العامة للكتاب.