تقرير يرصد جرائم أردوغان في الرقة السورية

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محاور قرية معلق بريف عين عيسى قرب طريق M4 تزامنًا مع قصف بري تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرى معلق والخالدية واستراحة صقر بريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، الجمعة، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية معلق وأطراف بلدة عين عيسى ومواقع على طريق حلب - الحسكة M4 دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووثّق المرصد السوري إصابة مدني بجراح، عقب استهدافه بنيران القوات التركية عند المحاور الشرقي لمنطقة عين عيسى، شمال الرقة، حيث كان المواطن متوجه لتل تمر تزامناً مع مرور رتل عسكري من المنطقة، وكان المرصد السوري وثق قصفاً برياً تركياً على قرية صيدا وطريق "m4" في ريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 23 يناير(كانون الثاني) اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى، إثر محاولة الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى مواقع “قسد”