اليمن.. أحمد بن بريك: جماعة الإخوان تضم لصفوفها عناصر من القاعدة وداعش وتحارب تحت مظلة الشرعية

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك أنهم رفضوا كل محاولات الحوثيين للتفاوض معهم وحشر التحالف في زاوية موضحا أنهم شركاء حرب مع التحالف وسيظلوا علي العهد وأنهم ينتظرون من التحالف رد الدين ودعمهم ومساندتهم في تحرير واستقلال أرضهم ،



وأشار إلي أنهم يحاربون الإرهاب والتطرف بكافة صورة المتمثل في جماعة الإخوان " حزب الإصلاح " الذي اتخذ عناصر من القاعدة وداعش وتحارب الجنوب تحت مظلة الشرعية ،

كما صرح بأن هناك زيارات دولية ورسمية لعدد من الدول علي رأسها روسيا وأمريكا وبريطانيا لمناقشة القضية الجنوبية ووعد الشعب الجنوبي بإن استعادة الدولة ستكون أسرع مما يتخيله البعض