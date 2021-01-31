برلماني مصري: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية اعترف بأن الاستقرار يعم الدولة المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال النائب المصري محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية اعترف بأن الاستقرار يعم الدولة المصرية سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى لأنه ولأول مرة لم يحاول بث أكاذيب تتعلق بوجود مظاهرات تتزامن مع ذكرة ثورة 25 يناير كل عام، وهو دليل قاطع على افلاس هذا الاعلام الكاذب.



و اضاف «زين الدين» في بيان، ان اعتراف الإعلام الإخوانى بأن الأوضاع في مصر مستقرة تماما وهو ما يتنافى تماما فيما كانت تفعله الجماعة الإرهابية كل عام تزامنا مع ذكرى ثورة يناير حيث كانت دائما تلجأ لمجموعة من الأكاذيب تتمثل في وجود مظاهرات ضخمة تنتشر بالشوارع وهو الأمر الذي كان يتم نفيه بالصوت والصورة في التو واللحظة من قبل الإعلام المصرى الرسمى والخاص وكان اعلام جماعة الاخوان الارهابية يقوم بنشر مظاهرات قديمة على أساس أنها جديدة لهز صورة مصر أمام العالم ولكن الاعلام المصرى كان ينجح دائما في كشف اكاذيب هذه الجماعة المارقة

و تابع أن دعوات الإخوان بالتظاهر كانت دائما مثيرة للسخرية والتهكم ولذلك الجماعة فشلت واعترفت بالاستقرار هو جزء من اليأس والإحباط والإفلاس الذي ضرب أركان الجماعة.

وأكد ان جماعة الاخوان الارهابية اصبحت امام حقيقة يعلمها العالم كله بأن الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى لن يتنازل عن الاستقرار خاصة وأن جماعة الاخوان اصبحت جماعة مرفوضة وملفوظة وغير مؤثرة اقليميا وعالميا وجميع محاولاتها لمواصلة الضغط الخارجى على الإدارة المصرية مستعينة بذلك بالاستقواء الخارجي ستكون فاشلة لأن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بالدور الرائد والمحورى والتاريخى الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والعالمية.