شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في ذكرى ثورة 25 يناير.. إعلامي مصري يكشف عن مخططات الإخوان الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الإعلامى عمرو أديب، جماعة الإخوان المسلمين "ركبوا موجه ثورة 25 يناير وعرفوا إزاى ويستفيد منها واخدوا شجرة التفاح كلها" لكون الناس الذين خرجوا فى 25 يناير لم يكن لديهم خطة عند بداية خروجهم فى الشوارع، متابعا: "الناس بتوع 25 يناير ماكنش عندهم خطة هنعمل إيه.. إنما كان فيه حد كان عارف هيعمل إيه وهيركب الثورة".



وتابع: "الناس كانت بتتكلم على مين يجي ومين يمشى فى البلد.. وفجأة الناس دي كانت حاسه إن الأمر فى إيديها.. ولكن مصر أكبر من كده بكتير.. لأن لازم اللى يسيطر على المكان ده يكون حد ياخد باله من مليون كيلو متر مربع.. وطبعا الإخوان كانوا جاهزين ومأنتمين وشبه متفقين.. وشفنا فى تسريبات هيلارى كلينتون إن كان فيه خلاف داخل الإدارة الأمريكية بهذا الشأن لحد ما دعموا الإخوان اللى ركبوا الموجة وأخدوا شجرة التفاح كلها".