تقرير حديث يكشف أسرار دعم أردوغان للجماعات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" أن هناك وثائق سرية مسربة نشرت على موقع "نورديك مونيتور"، السويدي المتخصص في الصحافة الاستقصائية، تؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط أردوغان بأخطر تنظيم إرهابي في العالم وهو تنظيم داعش.



وأضاف التقرير، أن هذه الوثائق من المخابرات العسكرية التركية، وتحديدًا من ملفات المحكمة الجنائية العليا (23) بأنقرة، كشفت عن أن نظام أردوغان يدعم "داعش" بالسلاح من أجل السيطرة على سوريا والعراق مقابل إمداد التنظيم لأنقرة بالنفط الذي تستولى عليه في هذه البلاد.

وأوضح التقرير، أن الوثائق ذكرت أن "أردوغان" عمد إلى تفجير عدد من مستودعات الأسلحة لإخفاء هذه الحقيقة، وتوزعت الأسلحة الموجودة بها ما بين المدينتين التركيتين أفيون، وأورفة، وبعض الأراضي الخاضعة للسيطرة التركية شمال قبرص