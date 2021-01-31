شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وزراء أمام مجلس النواب لاستكمال لعرض برنامج الحكومة "مصر تنطلق " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة ، اليوم الأحد، خطته للاستماع للحكومة بشأن برنامجها والذى حازت على الثقة بشأنه فى 2018 من مجلس النواب السابق والمعروف باسم "مصر تنطلق"، وذلك بعدما وافق المجلس على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس.

ويأتى المستهدف من ذلك قياس مدى الالتزام بتنفيذ برنامج (مصر تنطلق 2018-2022) والذي حازت به على ثقة البرلمان السابق، تبين وجود العديد من السلبيات والقصور فى الأداء بعدد من الملفات، والتأكيد على أن المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة على رأسها "النواب".



ونرصد موعد مثول 10 وزارات أمام مجلس النواب، هذا الاسبوع لاستعراض الموقف بشأن بيان الحكومة

- الاستماع الأحد لبيان وزيرى النقل، والبترول والثروة المعدنية.

- الاستماع الاثنين لبيان وزيري المالية والتضامن الاجتماعي .

- الاستماع الثلاثاء لبيان وزيرى العدل، والتجارة والصناعة

- ‏الاستماع الأربعاء لبيان وزيرى الكهرباء،والإسكان والمجتمعات العمرانية.

- ‏الاستماع الخميس لبيان وزيرى السياحة والآثار، والصحة والسكان .