كورونا في 24 ساعة| 46 وفاة.. الفيروس يراوغ اللقاحات.. وحقيقة اتجاه مصر للمسحة الشرجية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 493 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129293 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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