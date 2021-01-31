حدث ليلاً| 547 إصابة بكورونا وخفض الفائدة على شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداق المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 493 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129293 حالة حتى اليوم.

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خفض مفاجئ في الفائدة على شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي

أظهرت بيانات منشورة على موقع البنك الأهلي المصري اليوم السبت تخفيض مفاجئ وكبير على فائدة شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تصل إلى 3.75% علي الشهادة ذات آجل عام.

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التنسيق الحضاري ينهي أعمال "حكاية شارع" في القاهرة التاريخية (صور)

انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من تنفيذ أعمال مشروع حكاية شارع بالقاهرة التاريخية، والتى شهدت تنفيذ المشروع بعدد ١٠ لوحات لأهم شوارع المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية.

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النيابة العامة تكشف.. ماذا جرى في حريق "محال التوفيقية"؟

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بوضع النار عمدًا بمحال تجارية بالتوفيقية.

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"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشروا قضايا أساءت للمجتمع والأسرة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

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بعد عودتها للعمل.. 16 صورة ترصد مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة

عادت نافورة النيل الراقصة في قلب القاهرة للعمل من جديد بعد توقفها لمدة 40 عاما.

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"مصدره الخفافيش".. فيروس جديد من الصين قد يتسبب بجائحة عالمية أكثر فتكا من كورونا

حذر تقرير خاص نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وأن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، بنسبة 7ر0 بالمئة خلال 24 ساعة اليوم السبت بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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بريطانيا تضغط للانضمام إلى مجموعة تجارية عالمية بعد عام من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

قالت بريطانيا إنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التجارية العالمية المعروفة باسم الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بعد عام واحد من خروجها الاتحاد الأوروبي.

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اتهام اثنين من أعضاء جماعة "براود بويز" في اقتحام الكابيتول

قال ممثلو الادعاء في ولاية كولومبيا الأمريكية مساء السبت إنه تم توجيه لائحة اتهام تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر لاثنين من أعضاء جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة .

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كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، مساء السبت، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة "كوفيد-19" التي اكتُشفت لأول مرة في البرازيل.

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صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس السبت، بأن وريثة سلسلة متاجر "بابليكس" تبرعت بنحو 300 ألف دولار لتمويل تجمع سبق اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

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