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الصين تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا خلال أسبوع

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 07:29
كوادر طبية داخل مختبر
عربي ودولي

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سجلت الصين اليوم الأحد أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس خلال ستة أيام مدفوعة بقفزة في حالات العدوى بإحدى مدن شمال شرق البلاد.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أن البر الرئيسي للصين سجل 92 حالة إصابة مؤكدة يوم 30 يناير وذلك في أكبر زيادة منذ 24 يناير.
ورصدت السلطات 73 من الحالات الجديدة في مدينة تونجوا بإقليم جيلين.
ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89522 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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