شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا خلال 6 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الصين اليوم الأحد أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال ستة أيام مدفوعة بقفزة في حالات العدوى بإحدى مدن شمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أن البر الرئيسي للصين سجل 92 حالة إصابة مؤكدة يوم 30 يناير كانون الثاني وذلك في أكبر زيادة منذ 24 يناير.

ورصدت السلطات 73 من الحالات الجديدة في مدينة تونجوا بإقليم جيلين.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89522 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.