شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي عشرات الضحايا بانفجار وحريق محطة للغاز وسط اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط عشرات المواطنين قتلى وجرحى، مساء السبت، بانفجار محطة لبيع الغاز المنزلي في مدينة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وسط اليمن.

وأوضح سكان محليون بمدينة البيضاء أن انفجارا مروعا وقع في محطة لبيع الغاز تقع إلى جوار فرع بنك الإنشاء والتعمير عصر اليوم أدى إلى اندلاع حريق هائل في المحطة.

وأضافوا أن الانفجار أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين الذين اكتظ بهم مستشفى الثورة العام، علاوة على خسائر في المركبات.

هذا وأطلق مكتب الصحة في المدينة نداء لمستشفيات البيضاء باستقبال كافة الحالات المصابة، مؤكدا امتلاء الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالجرحى.

فيما قال مصدر طبي عن حاجة ماسة في المستشفى لمتبرعين بالدم نظرا لأن حالة معظم الجرحى حرجة.

وتحدثت مصادر محلية، عن نقل أكثر من 40 شخصا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات في حصيلة أولية للانفجار المروع الذي أرعب مدينة البيضاء.

ولم تعرف حتى الآن أسباب انفجار المحطة أو إحصائية دقيقة بأعداد الضحايا.