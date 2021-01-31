مصر و"التعاون الإسلامي" تدينان جرائم الحوثي الإرهابية ضد السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت مصر، السبت، بشدة، إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفا عسكريا لاستهداف السعودية، مؤكدة رفضها مثل هذه الهجمات الإرهابية الجبانة.

وأعربت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء السبت، عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي السعودية من قِبَل مليشيا الحوثي، والتي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان.

كما أدانت محاولة استهداف السعودية بطائرة مُفخخة بدون طيار تمكنت القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.

وأكدت مصر مُجددًا دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لكل صور الإرهاب وداعميه.

ومن جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وفي بيان له، جدد الدكتور العثيمين تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

ولفت الأمين العام إلى إدانة المنظمة للممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثية الإرهابية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأضاف، أن المقذوف العسكري من نوع كاتيوشا، وسقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.

يأتي ذلك بعد ساعات، من إعلان التحالف العربي في اليمن، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية.