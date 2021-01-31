شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على خلية تجسس حوثية في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ألقت الأجهزة الأمنية اليمنية أمس (السبت)، القبض على خلية تجسس حوثية في محافظة مأرب شرق البلاد.

ونقلت قناة العربية عن مصادر أمنية يمنية قولها إن الخلية التي ألقي القبض عليها مساء السبت مكونة من 8 نساء، موضحة أن هذه الخلية النسائية عثر بحوزتها على لواصق ألغام فردية وأجهزة تحديد مواقع.

وأكدت المصادر أن النساء المقبوض عليهن أودعن معتقلا تابعا للمخابرات، وكشفت التحقيقات الأولية ارتباطهن بعدد من الأشخاص الموجودين في مأرب، وتم العثور في هواتفهن على رسائل بها أشخاص يتم التخطيط لاغتيالهم.

وأشارت المصادر إلى أن القبض على عضوات الخلية يأتي بعد عملية رصد وتعقب استخباراتي استغرق شهرا كاملا، إذ تم القبض عليهن في أحد المنازل وسط مدينة مأرب.

ولفتت مصادر في شرطة محافظة مأرب أنه سيتم عقب استكمال التحقيقات الأولية إصدار بيان حول هذه العملية التي وصفتها بـ«النوعية» لضبط خلية تجسس نسائية عملت لفترة في مأرب، مشيدة بيقظة قوات الأمن والجيش التي ألقت القبض على عدد من الخلايا الحوثية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمأرب في تفكيك عدد من الخلايا الحوثية الإرهابية وإفشال مخططات تخريبية وإرهابية تستهدف عددا من الشخصيات والمؤسسات الحكومية.