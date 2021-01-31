أرباب الحمامات يطرقون باب البرلمان بحثا عن حل لأزمتهم

جدة - عبدالحي حسين - يبحث أرباب الحمامات عن حلول للحد من معاناتهم، المتمثلة في الإغلاق التام، الذي طال هذ المرافق الاجتماعية، جراء فيروس كوفيد-19، لاسيما في المدن المغلقة.

وفي السياق ذاته، اجتمعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أمس الثلاثاء، مع رؤساء فرق الاحزاب السياسية في مجلس النواب، وغرفة المستشارين.

وأوضحت الجامعة، عبر بيان لها، أصدرته، هذا الأسبوع، أنها التقت كلا من عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى شقران أمام، رئيس فريق الاشتراكي، ومحمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فضلا عن عادل البراكات، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين.

وحاولت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، بسط ما اسمته “المعاناة الكبيرة، التي يتخبط فيها قطاع أرباب الحمامات بشكل عام، والمدن المغلقة بشكل خاص”، وذلك خلال الاجتماعات، التي عقدتها مع رؤساء فرق الأحزاب السياسية في مجلس النواب، وغرفة المستشارين.