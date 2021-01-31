جريمة قتل بشعة.. عشريني ينهي حياة “مرشد” بمدينة مراكش

جدة - عبدالحي حسين - اهتز سكان منطقة سوق الجلد بالمدينة العتيقة لمراكش، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره، يعمل في الإرشاد السياحي غير المرخص “فوكيد”، إثر تلقيه لطعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 38 سنة، لقي مصرعه خلال جلسة خمرية تطورت إلى خلاف تلقى خلالها الضحية طعنات بواسطة سلاح أبيض، أسقطته جثة هامدة على الفور في مكان الواقعة.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، والشرطة القضائية، والعلمية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة في محكمة الاستئناف في مراكش، فيما لاذ الجاني بالفرار.

وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في مستشفى محمد السادس في مراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما لازالت المصالح في حملة من أجل توقيف المشتبه فيه.