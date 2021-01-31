محمد الفلاح - بإجراءات مختلفة جذريا.. الديمقراطيون يتأهبون لمحاكمة ترامب

الأحد 31 يناير 2021

يستعد الديمقراطيون لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإجراءات مختلفة جذريا، مسلحين بالدروس المستفادة من أول محاكمة.



وتشير التوقعات إلى أن المحاكمة الثانية لاتهام ترامب بالتقصير ستكون "أسرع وأسهل في الفهم وأشد قوة وربما تكون مدعومة بمواد من داخل البيت الأبيض خلال تولى ترامب".

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، السبت، أن "النواب الديمقراطيين فى مجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة المقبلة التي ستنعقد في مجلس الشيوخ والذين يقومون بدور المدعين، يستعدون لما يعد بإجراء مختلف جذريا لاتهام ترامب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحا ومباشرة فى ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض".

وفي هذه المرة، صوت مجلس النواب على اتهام ترامب بالتقصير في غضون أسبوع بسبب التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من كانون ثان/يناير.

ومثلما حدث في عام 2020، فإن تبرئة ترامب شبه مؤكدة لأن الأمر يتطلب أصوات 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وصوت معظم الجمهوريين في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن محاكمة الاتهام بالتقصير غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه بالفعل.