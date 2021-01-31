شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعدم ناشطا سياسيا رغم المناشدات الدولية بإلغاء الحكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدمت السلطات الإيرانية، صباح أمس، جاويد دهقان خلد، السجين السياسي البلوشي البالغ من العمر 31 عامًا بتهمة «المحاربة والتعاون الفعّال مع الجماعات المناهضة للنظام»، في سجن زاهدان المركزي.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت، السلطات في طهران، الجمعة، إلى إلغاء ومراجعة حكم الإعدام الصادر بحقه.

وأكدت المحكمة العليا في محافظة سيستان وبلوشستان إعدام جاويد دهقان خلد، ووصفته بأنه «أحد قادة جماعة جيش العدل في سيستان وبلوشستان». وأضافت إنه أُعدم بسبب «المحاربة والهجوم المسلح على عناصر من الحرس الثوري».

يأتي هذا بينما سلّطت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الضوء على «مجموعة مروعة من الانتهاكات لمبادئ المحاكمة العادلة في أثناء مراحل التحقيق مع جاويد دهقان والمحاكمة الأولية والاستئناف»، ودعت السلطات الإيرانية إلى تعليق حكم الإعدام الصادر بحقه وقبول طلب محاميه إجراء محاكمة عادلة.

وقبل يومين، أعلن مصطفى نيلي، محامي جاويد دهقان خلد، الذي سُمح له بتولي قضيته في الأسابيع الماضية، أنه تم استدعاء أسرة السجين المحكوم عليه بالإعدام للزيارة النهائية بعد أن تم نقله إلى الحجر الصحي في سجن زاهدان.

وقال المحامي إنه تم تسجيل «رفض إعادة المحاكمة في نظام السلطة القضائية»، وأضاف: «كنت أنوي تقديم طلب للمادة 477 يوم السبت».

كما أعلن مصطفى نيلي، يوم الجمعة: «عندما تم إخطار جاويد دهقان خلد بالحكم الأولي، أعلن أنه يعترض على الحكم، وبناءً عليه، كان من واجب فرع الاستئناف في المحكمة العليا النظر في هذا الأمر، لكنه أرجأه إلى حين تسلم اللائحة».

وشدد المحامي على أن «الجزمية وقابلية التنفيذ» للحكم الصادر بحق دهقان موضع نقاش.

وبالرغم من اعتراض المحامي ومطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوقف إعدام جاويد دهقان خلد، التقى به أفراد من أسرته في سجن زاهدان، يوم الجمعة، وأخبرهم مسؤولو السجن أنه سيُعدم صباح السبت.

يأتي هذا بينما دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، إلى إلغاء ومراجعة حكم الإعدام الصادر بحقه. وقالت في الوقت نفسه: «نحن ندين بشدة سلسلة الإعدامات التي جرت منذ منتصف سبتمبر 2020 وحتى الآن – ما لا يقل عن 28 شخصًا- والتي تشمل مواطنين من الأقليات».