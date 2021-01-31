شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 عناصر من ميليشيات الحوثي في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 7 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية وأصيب آخرون خلال تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيات إلى مواقع الجيش في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي: إن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميسرة «التباب السود» في جبهة باقم بمحافظة صعدة؛ ما اسفر عن مصرع سبعة وإصابة آخرين يوم الجمعة.. مشيرًا إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت خلال محاولة التسلل عددًا من العربات المدرعة التي حاولت اقتحام مناطق الجيش الوطني في ذات الجبهة.

من جهة أخرى، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على اتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص ناقلة النفط صافر. وقال معمر الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» «إن ميليشيا الحوثي تراجعت من جديد عن اتفاق وقّعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر، وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها التي تزيد على مليون برميل نفط، والذي كان مقررًا مطلع شهر فبراير القادم».

وأضاف الإرياني «إن تراجع ميليشيا الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط صافر ملفًا لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من مخاطر كارثية بيئية واقتصادية وإنسانية ناجمة عن تسرّب أو غرق أو انفجار الناقلة».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي، وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة ميليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها «منظمة إرهابية».