شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حكومة أيرلندا الشمالية تشكك في اتفاق بريكست والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت رئيسة الحكومة في أيرلندا الشمالية إلى إلغاء القواعد الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بالنسبة للحدود الأيرلندية، في أعقاب خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن الضوابط الجديدة الخاصة بصادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وقالت الوزيرة الأولى، أرلين فوستر «البروتوكول غير عملي» مشيرة إلى أنها ستحث الحكومتَين البريطانية والأيرلندية على إلغاء تلك الترتيبات الخاصة ببريكست.

وأضافت فوستر إن بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يحافظ على توافق الأراضي البريطانية مع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يسبب توترات واسعة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في وقت سابق أنها لم تقم بتفعيل بند طارئ في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية الحساسة مع القيود الجديدة على صادرات اللقاح، لكنها تقوم حاليًا بضبط تفاصيل اللائحة.

وقالت المفوضية في بيان مكتوب إن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي «ستضمن عدم تأثر بروتوكول أيرلندا/‏ أيرلندا الشمالية. المفوضية لم تفعل البند الوقائي».

وأثارت القيود الجديدة على صادرات لقاح فيروس كورونا من الاتحاد الأوروبي القلق في بلفاست ودبلن ولندن نظرًا لأنها قد تمنع الصادرات إلى أيرلندا الشمالية.

وفي مقابل الحفاظ على بلفاست متوافقة مع قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي، تحافظ الاتفاقية على تدفق البضائع بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية التابعة للأراضي البريطانية لتجنب إنشاء حدود مادية «صلبة».