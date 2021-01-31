شكرا لقرائتكم خبر عن من فجر السفارة الإسرائيلية في نيودلهي ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت صحيفة «إنديا توداي» الهندية أمس (السبت)، وقوف إيران وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في نيودلهي أمس الأول (الجمعة) الذي لم يسفر عن أي خسائر فادحة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة الهندية قوله: «إنه تم العثور على رسالة موجهة للسفير الإسرائيلي في موقع الانفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي عقب الانفجار إذ ورد فيها اسما قاسم سليماني ومحسن فخري زاده»، موضحة أنه يشتبه في أن يداً إيرانية تقف وراء انفجار عبوة ناسفة صغيرة يوم الجمعة خارج السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وذكرت المصادر إن الرسالة التي تم العثور عليها من موقع الانفجار تشير إلى أن الانفجار مجرد «تريلر» أي إشارة إلى أن هذا عرض ترويجي ينبئ بهجمات انتقامية مرتقبة، مبينة إشارة الرسالة إلى مقتل كل من الجنرال الإيراني قاسم سليماني والباحث النووي الإيراني محسن فخري زاده، اللذين تم اغتيالهما العام الماضي.

وقُتل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي السابق ترمب في 3 يناير 2020، كما اغتيل محسن فخري زاده، المسؤول عن الأبحاث العسكرية في البرنامج النووي الإيراني، في 27 في نوفمبر 2020 في طهران باستخدام مدفع رشاش يتحكم فيه القمر الصناعي وألقت إيران باللوم على إسرائيل. وأكدت شرطة نيودلهي أن عبوة ناسفة منخفضة الشدة للغاية انفجرت بالقرب من شارع 5 APJ، وتشير الانطباعات الأولية إلى محاولة خبيثة لإحداث ضجة كبيرة، مبينة أن المتفجرات كانت موضوعة بين الرصيف والشجيرات عندما انفجرت.

ووقع الانفجار عندما حضر الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، ونائب الرئيس إم فينكاياه نايدو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، على بعد كيلومترات قليلة في حفل بمناسبة احتفالات يوم الجمهورية. وأبلغ وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي التزام بلاده بالحماية الكاملة للدبلوماسيين والبعثة.