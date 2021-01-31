شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من قوات الأمن و«طالبان» في معارك أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أفغانستان، أمس السبت، يوماً دامياً، قضى خلاله العشرات، بعدما ارتفعت وتيرة المعارك في أنحاء البلاد بين «طالبان» والقوات الحكومية، إذ أكدت الأخيرة تصفية وإصابة 82 مسلحاً من الحركة في إقليم قندهار، فيما تبنت الحركة هجوماً انتحارياً أودى بحياة 15 من عناصر الأمن في ننجرهار، وشهدت إقليم وردك اشتباكات قتل فيها 7 مسلحين، فيما تعرضت العاصمة كابول إلى هجمات بعبوات ناسفة لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وارتفع منسوب العنف في أنحاء أفغانستان،إذ اعلن الجيش الأفغاني مقتل 60 مسلحاً، وإصابة 22 آخرين خلال عملية عسكرية في إقليم قندهار.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، نفذت القوات الأمنية عملية تطهيرية أمس الأول الجمعة، في مقاطعتي داند وأرغانداب، مما أسفر عن مقتل 60 مسلحاً وإصابة 22 آخرين، خلال الاشتباكات. وأبطل الجيش مفعول 63 عبوة ناسفة زرعتها «طالبان» على جانب الطرق، ودمرت أربع مركبات.

وتبنت «طالبان» بدورها المسؤولية عن هجوم انتحاري نفذ بسيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في منطقة شريزاد بإقليم ننجرهار، أسفر عن مقتل 14 جندياً، أمس السبت. وأكد عضو المجلس المحلي أجمل عمر، أن أربعة آخرين أصيبوا في الحادث. وأكدت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه أسفر عن مصرع وإصابة 50 شخصاً. وذكر مكتب حاكم الولاية أن قوات الأمن صادرت مركبة أخرى مفخخة قرب مدينة جلال أباد، عاصمة ننغرهار.

وشهد إقليم وردك وسط البلاد، اشتباكات بين الشرطة وميليشيات قائد محلي، مما أسفر عن مقتل سبعة من الميليشيات، وإصابة 9 آخرين، وبعض من رجال الشرطة بجروح. واعتقلت الشرطة 68 من أفراد الميليشيات الذين عرقلوا أنشطة الشرطة بمنطقة «بحسود» بالإقليم، طبقاً لما ذكرته الوزارة.

وفي قندهار جنوب البلاد، أسفر انفجار وقع على جانب طريق عن مقتل ثلاثة مدنيين بمنطقة بانجواي بالإقليم، طبقاً لما ذكرته الشرطة.

وعلى صعيد منفصل، انفجرت عبوتان ناسفتان في كابول، أمس، لكن من دون التسبب بسقوط ضحايا، بحسب الشرطة. (وكالات)