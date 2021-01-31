شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الكونجرس تتخذ إجراءات جديدة لحماية المشرعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن قائد قوات إنفاذ القانون في الكونجرس الأمريكي تشديد إجراءات الأمن خلال سفر المشرعين،بعد أن أعاد المجلس التشريعي تقييم سلامة ممثلي الشعب المنتخبين عقب تنامي التهديدات الموجهة من جماعات اليمين المتطرف إلى النواب.

وقال الضابط المكلف حماية الكونجرس تيموثي بلودجيت في مذكرة حصلت عليها «اسوشيتدبرس»،إن عناصر شرطة الكابيتول سينتشرون في مطارات منطقة العاصمة الفيدرالية واشنطن ومحطة الاتحاد للقطارات في المدينة.وأضاف الضابط أنه تم تفعيل خدمة هواتف محمولة ما يسهل على النواب إخطار وكالة الشرطة المكلفة حمايتهم حول خططهم للسفر، وحث المشرعين على التعاون والتنسيق مع الشرطة المحلية فيما يخص رحلاتهم، ومع مسؤولي المطارات، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات.

وقالت شرطة الكونجرس في بريد الكتروني لاحقا إنها لن توفر عناصر منها لمرافقة المشرعين في أسفارهم ورحلاتهم، وأشارت إلى أن عناصرها سيكونون منتشرين في المطارات ومحطات السكة الحديد في واشنطن لمراقبة سلامة ركوب المشرعين إلى الطائرات أو القطارات.

وقد استدعى هذه الإجراءات الجديدة اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني، إضافة إلى التهديدات اللفظية التي وجهتها عناصر من جماعات اليمين المتطرف إلى أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ على السواء رفضوا مجاراة ترامب في مزاعمه التي من غير أساس بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي خسرها.

وقد أعرب نواب ديمقراطيون عن خشيتهم من زملائهم الجمهوريين الذين تردد أنهم يحملون أسلحة في واشنطن، ما استدعي وضع بوابات للكشف عن الاسلحة والمعادن قبل أن يدخل النواب والشيوخ مبنى الكابيتول. وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمرت بنصب بوابات كشف الأسلحة داخل الكابيتول.وأعرب جمهوريون عن استيائهم حيال الإجراء.

وفي آخر مظاهر تصاعد التوتر داخل الكونجرس بين الديمقراطيين و الجمهوريين، غردت النائبة الديمقراطية كوري بزش الجمعة على تويتر، وكتبت أنها نقلت مكتبها بعيداً عن زميلتها الجمهورية مارجوري تايلور جرين، وأضافت «ذلك من أجل سلامتي وطاقمي».كما أشارت إلى مارجوري وفريقها الذين يلاقونها وفريق عملها في الممرات لا يلتزمون بارتداء الكمامات الواقية من «كوفيد 19».وأردفت أن تغريدات وتصريحات سابقة لمارجوري تجعلها تحس بالقلق وعدم الأمان، وردت مارجوري على تويتر أيضا متهمة زميلتها الديمقراطية السوداء بوش بأنها كاذبة ووصفتها بأنها«قائدة الغوغاء الارهابيين» من جماعة «حياة السود مهمة».وكانت وكالات أنباء أوردت دعوات مارجوري على مواقع من أجل «المساعدة في قتل السياسيين الديمقراطيين»،كما أيدت نظريات المؤامرة التي تروج لها جماعة «كانون» من غير سند، إضافة إلى تبني وجهات نظر عنصرية.

وفي مقابلة تلفزيزنية دعت بوش مارجوري وفريقها إلى ارتداء الكمامات قبل أن تضيف«ارتدوا الكمامات تنقذوا المزيد من الأرواح».

(أ.ب)