شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس تتولى ملفات استجابة حكومية أكثر قوة لمواجهة التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انتخابه بأنه سيعمل مع نائبة الرئيس كمالا هاريس على إدارة البلاد كفريق متوائم.

و يعمل الاثنان الآن على صياغة شراكة في العمل تعيد للأذهان نموذج (أوباما/بايدن) .

وتبدأ معظم الأيام بإفادة البيت الأبيض التي يقدمها مستشار الأمن القومي . وفي جميع الاجتماعات العامة لبايدن، تظهر هاريس بوضوح على مقربة منه. أما خلف الأبواب المغلقة، فيجري إطلاعهما معاً على آخر مستجدات جائحة كورونا وغير ذلك من القضايا.

قال جاي كارني، مدير الاتصالات السابق لبايدن: «لا أحد يدرك أفضل من الرئيس بايدن، مدى أهمية وقيمة وجود نائب رئيس يمكن أن يعمل كمستشار مؤتمن وفي كل الظروف».

وينظر إلى هاريس (56 عاماً) على أنها ستكون منافسة قوية للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 إذا قرر بايدن (78 عاماً) عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

كان الرئيسان الجمهوريان جورج بوش الابن ودونالد ترامب، يتمتعان بتحالفات وثيقة مع نائبيهما ديك تشيني ومايك بنس، قبل أن تتوتر العلاقة بين كل من رئيس ونائبه بنهاية فترة حكمه. أما أوباما وبايدن،فيتفاخران بما أصبحت الآن علاقة وطيدة قائمة على الثقة والعلاقات الأسرية.

مهمة عاجلة

يقول مساعدو البيت الأبيض إن بايدن وهاريس يركزان معاً في الوقت الحالي على مواجهة الجائحة ويعملان بدأب للسيطرة عليها من خلال زيادة عدد من يحصلون على التطعيمات باللقاحات المضادة، كما يسعيان للخروج بإجراءات جديدة تسهم في تحفيز الاقتصاد.

وبحكم عملها في السابق أيضاً عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا وحالياً كصوت مرجح للأغلبية في المجلس، ينتظر أن تلجأ هاريس إلى نفوذها في الكونجرس للمساعدة في دفع برنامج بايدن قدماً.

كما يتوقع مساعدو البيت الأبيض أن تقدم هاريس أيضاً المساعدة لبايدن في الدفع ببعض الملفات الأخرى ذات الأولوية، بما في ذلك استجابة حكومية أكثر قوة لمواجهة قضايا الضعف الاقتصادي والاختلافات العرقية وتغير المناخ.

حلال المشاكل

ويقول جويل كيه جولدستين، الباحث المتخصص في منصب نائب الرئيس في كلية الحقوق بجامعة سانت لويس: «إن هاريس تتبع فيما يبدو نهجاً مماثلاً لوالتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بالقيام بدور «حلال المشاكل» في البيت الأبيض». (رويترز)